Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูจุดข้อมูลแยกรายการ
← ไดเรกทอรีบริษัท
Qualia
Qualia
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Qualia สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
Custom Work Station
Free Lunch
Free Snacks
$730
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Health Savings Account (HSA)
Disability Insurance
Life Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
บ้าน
Remote Work
การเงินและการเกษียณ
401k
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Learning and Development
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Qualia สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Custom Work Station
Offered by employer
Free Lunch
Free Snacks
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
งานแนะนำ
ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Qualia
