ค่าตอบแทน วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง in United States ที่ Qualcomm อยู่ในช่วง $186K ต่อyear สำหรับ Engineer ถึง $258K ต่อyear สำหรับ Staff Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $200K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualcomm อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$186K
$142K
$27.2K
$16.7K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$258K
$185K
$52.9K
$19.9K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Qualcomm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.65% ทุกหกเดือน)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.65% ทุกหกเดือน)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Qualcomm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)