  • เงินเดือน
  • วิศวกรฮาร์ดแวร์

  • วิศวกรฮาร์ดแวร์ฝังตัว

  • Greater Bengaluru

Qualcomm วิศวกรฮาร์ดแวร์ฝังตัว เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

ค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ฝังตัว in Greater Bengaluru ที่ Qualcomm อยู่ในช่วง ₹2.48M ต่อyear สำหรับ Hardware Engineer ถึง ₹7.97M ต่อyear สำหรับ Staff Hardware Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru รวม ₹4.84M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualcomm อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.7M
₹3.77M
₹1.53M
₹404K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualcomm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.65% ทุกหกเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.65% ทุกหกเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualcomm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ฝังตัว ที่ Qualcomm in Greater Bengaluru อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹8,910,550 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Qualcomm สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ฝังตัว in Greater Bengaluru คือ ₹4,705,779

แหล่งข้อมูลอื่นๆ