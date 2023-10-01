ไดเรกทอรีบริษัท
QSC เงินเดือน

เงินเดือนของ QSC อยู่ในช่วง $35,926 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $137,700 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ QSC. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $35.9K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$138K
ผู้จัดการโปรแกรม
$53K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ QSC คือ วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $137,700 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ QSC คือ $53,040

