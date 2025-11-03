ไดเรกทอรีบริษัท
Qohash
Qohash วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Qohash รวม CA$153K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qohash อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
รวมต่อปี
CA$153K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Qohash?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Qohash in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$201,407 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Qohash สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Canada คือ CA$153,331

