Purdue University
Purdue University เงินเดือน

เงินเดือนของ Purdue University อยู่ในช่วง $19,900 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $132,335 สำหรับตำแหน่ง ผลตอบแทนรวม ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Purdue University. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $72K

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

วิศวกรเคมี
Median $70K

วิศวกรวิจัย

วิศวกรเครื่องกล
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
ผู้ช่วยธุรการ
$19.9K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$119K
วิศวกรไฟฟ้า
$34.3K
นักออกแบบกราฟิก
$41.4K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$29.9K
ทรัพยากรบุคคล
$47.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$39K
ผู้จัดการโครงการ
$77.6K
ผลตอบแทนรวม
$132K
ความไว้วางใจและความปลอดภัย
$98K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Purdue University คือ ผลตอบแทนรวม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $132,335 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Purdue University คือ $41,392

