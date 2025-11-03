ไดเรกทอรีบริษัท
Proton
Proton ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Proton อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Proton การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Proton in Switzerland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CHF 198,260 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Proton สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Switzerland คือ CHF 145,277

