ค่าตอบแทน ผู้จัดการโปรแกรม in United States ที่ Procter & Gamble รวม $116K ต่อyear สำหรับ B2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $133K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Procter & Gamble อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***