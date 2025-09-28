ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Poland ที่ Procter & Gamble อยู่ในช่วง PLN 346K ต่อyear สำหรับ B2 ถึง PLN 407K ต่อyear สำหรับ B3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Poland รวม PLN 331K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Procter & Gamble อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
