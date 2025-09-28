ค่าตอบแทน การตลาด in United States ที่ Procter & Gamble อยู่ในช่วง $90K ต่อyear สำหรับ B1 ถึง $184K ต่อyear สำหรับ B3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $135K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Procter & Gamble อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
