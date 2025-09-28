ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ Procter & Gamble อยู่ในช่วง $133K ต่อyear สำหรับ B1 ถึง $245K ต่อyear สำหรับ B3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $148K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Procter & Gamble อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
