Premise
Premise นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Northern Virginia Washington DC

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Northern Virginia Washington DC ที่ Premise รวม $120K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Premise อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
รวมต่อปี
$120K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$120K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at Premise in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premise for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in Northern Virginia Washington DC is $120,000.

