ไดเรกทอรีบริษัท
Precision Castparts
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Precision Castparts เงินเดือน

เงินเดือนของ Precision Castparts อยู่ในช่วง $72,471 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $196,980 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Precision Castparts. อัปเดตล่าสุด: 9/18/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรเครื่องกล
Median $103K
นักบัญชี
$72.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Precision Castparts คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $196,980 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Precision Castparts คือ $103,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Precision Castparts

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Microsoft
  • Google
  • Stripe
  • Airbnb
  • Databricks
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ