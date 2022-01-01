ไดเรกทอรีบริษัท
Praetorian
Praetorian เงินเดือน

เงินเดือนของ Praetorian อยู่ในช่วง $122,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $175,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Praetorian. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $122K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $175K
ทรัพยากรบุคคล
$129K

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Praetorian คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $175,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Praetorian คือ $129,350

