ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ฝ่ายขาย in United States ที่ PPG อยู่ในช่วง $62.3K ถึง $87K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ PPG อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$67.5K - $81.8K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$62.3K$67.5K$81.8K$87K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน PPG?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ PPG in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $87,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ PPG สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in United States คือ $62,250

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

