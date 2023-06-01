ไดเรกทอรีบริษัท
Pomelo เงินเดือน

เงินเดือนของ Pomelo อยู่ในช่วง $15,501 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $54,000 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Pomelo. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $31.2K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$15.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Pomelo คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $54,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Pomelo คือ $31,200

