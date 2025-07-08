ไดเรกทอรีบริษัท
PNM Resources เงินเดือน

เงินเดือนของ PNM Resources อยู่ในช่วง $46,976 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $79,600 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ PNM Resources. อัปเดตล่าสุด: 11/27/2025

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$47K
วิศวกรเครื่องกล
$79.6K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ PNM Resources คือ วิศวกรเครื่องกล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $79,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ PNM Resources คือ $63,288

