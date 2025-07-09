Pluxee เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Pluxee อยู่ในช่วง $16,108 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $158,426 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Pluxee. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

การดำเนินงานธุรกิจ
$39.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$158K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$16.1K

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Pluxee คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $158,426 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Pluxee คือ $39,781

