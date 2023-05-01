ไดเรกทอรีบริษัท
Plusgrade
Plusgrade เงินเดือน

เงินเดือนของ Plusgrade อยู่ในช่วง $54,223 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $94,020 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Plusgrade. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $94K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$54.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$63K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$81.6K
นักสรรหาบุคลากร
$65.3K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Plusgrade คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $94,020 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Plusgrade คือ $65,325

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

