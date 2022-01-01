ไดเรกทอรีบริษัท
Plus500
Plus500 เงินเดือน

เงินเดือนของ Plus500 อยู่ในช่วง $48,847 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $375,320 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Plus500. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $122K
นักวิเคราะห์การเงิน
$48.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$375K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Plus500 คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $375,320 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Plus500 คือ $122,165

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

