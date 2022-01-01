ไดเรกทอรีบริษัท
Pluralsight
Pluralsight เงินเดือน

เงินเดือนของ Pluralsight อยู่ในช่วง $62,559 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $425,850 สำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Pluralsight. อัปเดตล่าสุด: 11/28/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $86K
ความสำเร็จของลูกค้า
$426K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$80K
การดำเนินงานการตลาด
$102K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$241K
ผู้จัดการโครงการ
$87.1K
ฝ่ายขาย
Median $125K
วิศวกรขาย
$136K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$62.6K
สถาปนิกโซลูชัน
$136K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$116K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Pluralsight RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Pluralsight คือ ความสำเร็จของลูกค้า at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $425,850 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Pluralsight คือ $135,675

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

