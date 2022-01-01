Playtech เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
Playtech
เงินเดือนของ Playtech อยู่ในช่วง $16,444 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $180,900 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Playtech. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $59.8K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$63.3K
บริการลูกค้า
$16.4K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$44.4K
ทรัพยากรบุคคล
$71.3K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$61.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$36.1K
ผู้จัดการโครงการ
$48.6K
นักสรรหา
$30.7K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$75.4K
สถาปนิกโซลูชั่น
$181K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$37.9K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Playtech คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Playtech คือ $54,201

