PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS เงินเดือน

เงินเดือนของ PLAYSTUDIOS อยู่ในช่วง $10,251 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $160,928 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ PLAYSTUDIOS. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $113K
การตลาด
$103K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$161K

ผู้จัดการโปรแกรม
$90.5K
ผู้จัดการโครงการ
$39.4K
นักสรรหา
$10.3K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ PLAYSTUDIOS คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $160,928 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ PLAYSTUDIOS คือ $96,480

