แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน ค่ามัธยฐาน in Ireland ที่ Playrix รวม €71.8K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Playrix อัปเดตล่าสุด: 9/26/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
รวมต่อปี
€71.8K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
€71.8K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
12 ปี
ระดับอาชีพใน Playrix?

€143K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

ለนักวิเคราะห์การเงิน በPlayrix in Ireland የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ€74,423 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በPlayrix ለนักวิเคราะห์การเงิน ሚና in Ireland የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ €71,842 ነው።

