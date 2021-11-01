ไดเรกทอรีบริษัท
Playrix
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Playrix เงินเดือน

เงินเดือนของ Playrix อยู่ในช่วง $41,790 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $102,977 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Playrix. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $59.2K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรซอฟต์แวร์เกม

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$79.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$95.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$90.5K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $80.5K
ทรัพยากรบุคคล
$61.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$41.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$43.4K
นักสรรหา
$45.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$103K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Playrix คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $102,977 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Playrix คือ $70,546

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Playrix

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ