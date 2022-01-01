ไดเรกทอรีบริษัท
Piano
Piano เงินเดือน

เงินเดือนของ Piano อยู่ในช่วง $72,360 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $158,893 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Piano. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$85.9K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$104K
ฝ่ายขาย
$74.8K

วิศวกรฝ่ายขาย
$159K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$72.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Piano คือ วิศวกรฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $158,893 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Piano คือ $85,876

