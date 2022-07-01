ไดเรกทอรีบริษัท
PhishLabs
PhishLabs เงินเดือน

เงินเดือนของ PhishLabs อยู่ในช่วง $35,820 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $72,635 สำหรับตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ PhishLabs. อัปเดตล่าสุด: 11/26/2025

พัฒนาธุรกิจ
$72.6K
ความสำเร็จของลูกค้า
$35.8K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ PhishLabs คือ พัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $72,635 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ PhishLabs คือ $54,228

