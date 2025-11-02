ไดเรกทอรีบริษัท
Personetics
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Israel ที่ Personetics รวม ₪227K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Personetics อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
รวมต่อปี
₪227K
ระดับ
Entry
เงินเดือนฐาน
₪227K
Stock (/yr)
₪0
โบนัส
₪0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Personetics?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Personetics in Israel อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₪366,343 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Personetics สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Israel คือ ₪226,504

แหล่งข้อมูลอื่นๆ