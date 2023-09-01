ไดเรกทอรีบริษัท
Performics
Performics เงินเดือน

เงินเดือนของ Performics อยู่ในช่วง $6,848 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $122,113 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Performics. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$76.5K
การตลาด
$6.8K
การดำเนินงานการตลาด
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ผู้จัดการโครงการ
$122K
ฝ่ายขาย
$30.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Performics คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $122,113 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Performics คือ $76,500

