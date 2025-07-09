PCCW เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
PCCW
เงินเดือนของ PCCW อยู่ในช่วง $28,900 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Information Technologist (IT) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $107,535 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ PCCW. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $67.2K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

สถาปนิกโซลูชั่น
$108K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ PCCW คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $107,535 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ PCCW คือ $64,604

