Payscale
Payscale เงินเดือน

เงินเดือนของ Payscale อยู่ในช่วง $80,400 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $193,463 สำหรับตำแหน่ง Cybersecurity Analyst ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Payscale. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $118K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$151K
การตลาด
$155K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $121K
ฝ่ายขาย
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $175K
สถาปนิกโซลูชั่น
$160K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Payscale คือ Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $193,463 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Payscale คือ $153,425

