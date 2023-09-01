ไดเรกทอรีบริษัท
PayPay
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

PayPay เงินเดือน

เงินเดือนของ PayPay อยู่ในช่วง $59,779 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $116,063 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ PayPay. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $62.8K

วิศวกรแอนดรอยด์

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $88.6K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$59.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$106K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ PayPay คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $116,063 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ PayPay คือ $88,610

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ PayPay

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Dropbox
  • SoFi
  • Pinterest
  • Netflix
  • Snap
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ