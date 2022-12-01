ไดเรกทอรีบริษัท
Payoneer
Payoneer เงินเดือน

เงินเดือนของ Payoneer อยู่ในช่วง $20,913 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $885,550 สำหรับตำแหน่ง นักวิจัยยูเอ็กซ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Payoneer. อัปเดตล่าสุด: 10/24/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $115K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $118K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $85K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $179K
นักบัญชี
$60.9K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$78.3K
การพัฒนาธุรกิจ
$184K
นักวิเคราะห์การเงิน
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
การดำเนินงานบุคคล
$20.9K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$72.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
$120K
ผู้จัดการโครงการ
$147K
นักสรรหา
$42.5K
ผลตอบแทนรวม
$40.9K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$886K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Payoneer คือ นักวิจัยยูเอ็กซ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $885,550 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Payoneer คือ $106,605

