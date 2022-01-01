ไดเรกทอรีบริษัท
PathAI
PathAI เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน PathAI ตั้งแต่ $109,450 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $411,045 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ PathAI. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

วิศวกรเรียนรู้ของเครื่อง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $170K
วิศวกรชีวการแพทย์
$164K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $210K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$109K
การขาย
$255K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$411K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ PathAI คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $411,045 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ PathAI คือ $187,750

