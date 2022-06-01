ไดเรกทอรีบริษัท
Parker Hannifin
Parker Hannifin เงินเดือน

เงินเดือนของ Parker Hannifin อยู่ในช่วง $58,808 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $236,175 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Parker Hannifin. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $98.3K
วิศวกรเครื่องกล
Median $84K
วิศวกรการบิน
$112K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$79.6K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$236K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$138K
ทรัพยากรบุคคล
$134K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$80.4K
วิศวกรวัสดุศาสตร์
$115K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$152K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$147K
ผู้จัดการโปรแกรม
$118K
ผู้จัดการโครงการ
$77.4K
ฝ่ายขาย
$58.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Parker Hannifin คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $236,175 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Parker Hannifin คือ $113,676

