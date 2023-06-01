ไดเรกทอรีบริษัท
Parafin เงินเดือน

เงินเดือนของ Parafin อยู่ในช่วง $123,156 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $210,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Parafin. อัปเดตล่าสุด: 10/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $210K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

การดำเนินงานธุรกิจ
$123K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Parafin การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Parafin is วิศวกรซอฟต์แวร์ with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parafin is $166,578.

