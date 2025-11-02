ไดเรกทอรีบริษัท
Papaya Global
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Papaya Global ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Poland ที่ Papaya Global รวม PLN 336K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Papaya Global อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
รวมต่อปี
PLN 336K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
โบนัส
PLN 0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Papaya Global in Poland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 381,072 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Papaya Global สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Poland คือ PLN 336,240

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Papaya Global

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ