Panopto
Panopto เงินเดือน

เงินเดือนของ Panopto อยู่ในช่วง $49,305 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Panopto. อัปเดตล่าสุด: 10/24/2025

ฝ่ายขาย
Median $94.1K

ผู้บริหารบัญชี

การดำเนินงานบุคคล
$49.3K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Panopto คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Panopto คือ $94,085

