Pandora
Pandora ฝ่ายขาย เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ฝ่ายขาย in Canada ที่ Pandora อยู่ในช่วง CA$57.6K ถึง CA$81.8K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Pandora อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

+CA$80.9K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.7K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Pandora RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Pandora in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$81,770 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Pandora สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in Canada คือ CA$57,594

