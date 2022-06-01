ไดเรกทอรีบริษัท
PandaDoc
PandaDoc เงินเดือน

เงินเดือนของ PandaDoc อยู่ในช่วง $26,928 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิจัยยูเอ็กซ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $150,750 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ PandaDoc. อัปเดตล่าสุด: 8/26/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $84K
ฝ่ายขาย
Median $111K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $98.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

ผู้ช่วยธุรการ
$42.7K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$151K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$47.8K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $51K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$82.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$52.4K
นักสรรหา
$55K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$26.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ PandaDoc คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $150,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ PandaDoc คือ $54,978

แหล่งข้อมูลอื่นๆ