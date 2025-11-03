ไดเรกทอรีบริษัท
Panasonic
ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Panasonic อยู่ในช่วง $108K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง $168K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $156K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Panasonic อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
(ระดับเริ่มต้น)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Panasonic in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $224,230 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Panasonic สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $155,000

