ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Panasonic อยู่ในช่วง $108K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง $168K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $156K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Panasonic อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
