ค่าตอบแทน สถาปนิกโซลูชัน in United States ที่ Palo Alto Networks อยู่ในช่วง $170K ต่อyear สำหรับ Solution Architect ถึง $364K ต่อyear สำหรับ Principal Solution Architect แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $357K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Palo Alto Networks อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Palo Alto Networks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Palo Alto Networks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่