แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรขาย ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Palo Alto Networks รวม $211K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Palo Alto Networks อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Palo Alto Networks
Sales Engineer
Austin, TX
รวมต่อปี
$211K
ระดับ
L6
เงินเดือนฐาน
$136K
Stock (/yr)
$25K
โบนัส
$50K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Palo Alto Networks?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรขาย ที่ Palo Alto Networks in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $309,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Palo Alto Networks สำหรับตำแหน่ง วิศวกรขาย in United States คือ $232,500

