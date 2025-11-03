ไดเรกทอรีบริษัท
Palo Alto Networks
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Palo Alto Networks นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ Palo Alto Networks อยู่ในช่วง $173K ต่อyear สำหรับ Staff Data Scientist ถึง $528K ต่อyear สำหรับ Senior Principal Data Scientist แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $500K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Palo Alto Networks อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 4 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Palo Alto Networks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Palo Alto Networks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Palo Alto Networks in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $549,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Palo Alto Networks สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States คือ $257,283

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Palo Alto Networks

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ