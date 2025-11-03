ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ Palo Alto Networks อยู่ในช่วง $173K ต่อyear สำหรับ Staff Data Scientist ถึง $528K ต่อyear สำหรับ Senior Principal Data Scientist แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $500K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Palo Alto Networks อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Palo Alto Networks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
