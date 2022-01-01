ไดเรกทอรีบริษัท
Palantir
Palantir เงินเดือน

เงินเดือนของ Palantir อยู่ในช่วง $77,113 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $408,000 สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Palantir. อัปเดตล่าสุด: 8/26/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $255K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ปรับใช้ล่วงหน้า

การพัฒนาธุรกิจ
Median $150K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $205K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $200K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $177K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $183K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $175K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $180K
ผู้จัดการโครงการ
Median $150K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $300K
นักบัญชี
$126K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้ช่วยธุรการ
$77.1K
การดำเนินงานธุรกิจ
$241K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$141K
การพัฒนาองค์กร
$132K
ทรัพยากรบุคคล
$104K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$408K
กฎหมาย
$255K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$164K
การตลาด
$134K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$302K
นักสรรหา
$165K
ฝ่ายขาย
$137K
วิศวกรฝ่ายขาย
$147K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Palantir RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (1.67% รายเดือน)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.67% รายเดือน)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (1.67% รายเดือน)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (1.67% รายเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Palantir RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Palantir RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Palantir คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $408,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Palantir คือ $170,357

