ไดเรกทอรีบริษัท
Paige.AI
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ทรัพยากรบุคคล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ทรัพยากรบุคคล

Paige.AI ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ทรัพยากรบุคคล in United States ที่ Paige.AI อยู่ในช่วง $74.7K ถึง $106K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Paige.AI อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$84.6K - $96.3K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 2 เพิ่มเติม ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเงินเดือน ที่ Paige.AI เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Paige.AI?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ทรัพยากรบุคคล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ Paige.AI in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $106,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Paige.AI สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล in United States คือ $74,700

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Paige.AI

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Facebook
  • Pinterest
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Google
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/paigeai/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.