ไดเรกทอรีบริษัท
Pagaya
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์การเงิน

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์การเงิน

Pagaya นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์การเงิน in United States ที่ Pagaya อยู่ในช่วง $149K ถึง $208K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Pagaya อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$161K - $187K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$149K$161K$187K$208K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม นักวิเคราะห์การเงิน ข้อมูลเงินเดือน ที่ Pagaya เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Pagaya?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิเคราะห์การเงิน ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ Pagaya in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $208,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Pagaya สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in United States คือ $148,750

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Pagaya

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.