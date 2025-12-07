ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรขาย in United Kingdom ที่ Paddle อยู่ในช่วง £57.4K ถึง £81.6K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Paddle อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$87.3K - $99.4K
United Kingdom
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$77.1K$87.3K$99.4K$110K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Paddle?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรขาย ที่ Paddle in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £81,574 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Paddle สำหรับตำแหน่ง วิศวกรขาย in United Kingdom คือ £57,378

