ไดเรกทอรีบริษัท
Paddle
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักสรรหาบุคลากร

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักสรรหาบุคลากร

Paddle นักสรรหาบุคลากร เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักสรรหาบุคลากร in United Kingdom ที่ Paddle อยู่ในช่วง £55.1K ถึง £78.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Paddle อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$84.2K - $99.7K
United Kingdom
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$74.1K$84.2K$99.7K$105K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม นักสรรหาบุคลากร ข้อมูลเงินเดือน ที่ Paddle เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Paddle?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักสรรหาบุคลากร ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ Paddle in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £78,268 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Paddle สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร in United Kingdom คือ £55,128

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Paddle

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • FundApps
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/paddle/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.