ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ PacifiCorp อยู่ในช่วง $67.2K ถึง $97.6K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ PacifiCorp อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$76.3K - $88.6K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$67.2K$76.3K$88.6K$97.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน PacifiCorp?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ PacifiCorp อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $97,580 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ PacifiCorp สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ $67,240

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

